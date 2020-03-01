陸軍某部隊日前發生即將退伍男兵，向部隊請假要與男袍澤登記「結婚」請昏假，陸軍司令部表示，請婚假是役男權益，經軍方商請雙方家長到部隊懇談，雙方父母均不同意，經商談後部隊沒有准假，不涉任何處分。

軍中人權促進會「黃媽媽」陳碧娥在臉書上披露，前不久接到一位四個月訓練役男父親的電話，說兒子只剩20幾天就可退伍，可是為了14天婚假，卻要與另一位同袍去辦理「同性」結婚登記，因為攔不住，只好向外求援，軍方獲悉才攔下這起荒唐婚事。

黃媽媽表示，這名父親說，兒子已有一位相交4年的女友，為何會做那樣的決定，令他百思不得其解。

「聯合新聞網」報導，據「黃媽媽」了解，這名訓練役男的女友，竟然同意他這麼做，因為這樣加上例休與補休，男友就可以提前退伍。她事後不禁貼文感嘆：「有許許多多的案例，可以檢討四個月訓練役的存在意義到底在哪？」。

「黃媽媽」接獲這名役男父親的請託後，緊急向部隊政戰主任反映，部隊後來以「父母不同意」、「不准假」為由，才攔下這起婚事。

(中時電子報)