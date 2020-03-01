在Google搜尋「團購主 商機」等關鍵字，可以看到「主婦變團購王，一個月賺破30萬」、「團購主孵育計畫X創業指南」、「5分鐘了解團媽在做甚麼」、「團購主一個月賺多少錢？」、「揪團購兼差賺錢解密」等文章，可見團購這一塊餅有無限想像空間。

藝人陸元琪就提到自己擔任團購主一路走來，是因為「有粉絲說我很挑眼光又獨特，會幫忙把關嚴選好物。」她在娛樂圈有許多貴人助她一臂之力，像是有回在「陶子姊」陶晶瑩身旁看到造型師用的壓蜜粉可以撐8小時。她就聯想到這可以解決自己及許多愛美女生的問題，就連佳麗寶每年12月限量銷售的天使蜜粉寶盒（厚型），她也是自己飛去日本等待美妝店開門搶購，帶回來分享給粉絲們。

陸元琪示範使用Fujacook即時鍋，為孩子製作便當。（圖／陸元琪提供）

陸元琪說她累積多年的經營心法，不二法門就是「以身試品」與「誠信」，像是她的皮膚如果用到不合適的保養品會起疹，代言艾美肌的奈米鍺銀離子導入巾到Fujacook即食鍋，她都會自己先使用確認合宜才挑薦給粉絲。

之前她和家人赴上海探望袁惟仁，面對湧上前的記者們時，「永遠記得兒子牽著我的手說，『妳無須面對，把那些畫面都丟在車上』。兒子就站在我前面告訴記者，『可以問我，不用問媽媽』。」陸元琪說兒子安安靜靜地做，給予她和家人們的保護，「更甘願努力做好團購主」陸元琪篤定地說。

記者採訪當天，陸元琪現身說法她使用商品的經驗談。（圖／李蕙璇攝）

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(中時電子報)