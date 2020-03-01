世界衛生組織發布大陸考察報告，示警2019年冠狀病毒疾病有極強傳播力、必須採高標準假設全球人口易感染來應對。並列出新冠肺炎患者前10項典型症狀，其中，發燒、乾咳、倦怠佔前三名。

據《中央社》報導，世界衛生組織（WHO）2月28日發布「世衛及中國2019年冠狀病毒疾病聯合專家組考察報告」（WHO-China Joint Mission on Coronavirus Disease 2019），這份40頁的英文報告彙整自2月16日至24日考察結果。

報告有多項發現，其中認為，病毒特性屬於新發現病原體（pathogen），人類尚無已知的免疫力。這項病毒具有高傳播性，將造成巨大的社會和經濟破壞。報告並指出患者前10項典型症狀，包括：

87.9% 發燒

67.7% 乾咳

38.1% 倦怠

33.4% 有痰

18.6% 呼吸急促

14.8% 肌肉或關節痛

13.9% 喉嚨痛

13.6% 頭痛

11.4% 發冷

5% 噁心或嘔吐

(中時電子報)