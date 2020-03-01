人家說「女人心海底針」永遠摸不清在想麼。中部地區一名人妻，因為與丈夫感情不睦，在外搭上一名男子發展婚外情，且多次發生性關係。但是後來，他又覺得這樣不好，於是向老公坦承不倫戀，還把與小王性愛親密照等證物提供告發對方。這一切人妻還得意告訴閨密說，一次報復2男人，感覺很得意。

根據這名人妻提供給丈夫的證據，包括人妻與小王摩鐵開房間的發票，以及二人偷情時的熱吻、擁抱，相互撫摸，掐乳、揉奶等讓人看了臉紅心跳的照片。

綠帽罩頂的丈夫，將這些證據收齊提告，檢警查出前年4月間，人妻是在臉書單身社團認識「小王」，在「郎有情妹有意」之下，兩人感情迅速昇華，經常外出到汽車旅館、溫泉會館及雙方家中等地點滾床享受肉體之歡。

「小王」卻沒想到這段感情被「出賣」，偵訊時供稱，人妻騙他說早已經離婚，感晴空窗期格外寂寞，需要有人填補，他信以為真，才會與人妻感情發迅速。

但是這些話被人妻的閨密打臉，因為人妻向她透露認識「小王」，並且多次性愛，讓她有「報復」老公的快感，因此這名閨密在一次人妻帶「小王」喝咖啡的場合，她就警告「小王」，人妻沒有離婚，不能碰會吃官司。

法官審視「犯案」證據，以及證人說法，認為「小王」供詞不足採信，認定雙方發生7次性行為，遂依妨害家庭罪判他4月徒刑，得易科罰金12萬元，全案仍可上訴。

(中時電子報)