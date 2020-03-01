1947年的「228事件」，至今仍然拉扯台灣的社會，最近幾年，幾個事件中的遭到處決的人物，被不斷的拉高地位，台南人湯德章就是這樣的人物，台南市還樹立起湯德章紀念公園，還有他的胸像。不過臉書團「台灣杯具」則揭露，很少被提過的「湯德章真相」，也解釋了他之所以被處決的原因，並非後人形塑的那麼偉光正。

原來湯德章是個日台混血兒，他的生父是日本警察坂井德藏，母親姓湯，理論上應該從父姓，但因為日本禁止「內台婚姻」，使得兩人的孩子只能從母姓，也就名叫湯德章。雖然姓氏待遇不平等，但是這仍然是個日本家庭，小湯德章也是過日本式生活。

他的父親在台灣人的抗日事件「噍吧哖事件」中殉職，而小湯德章則易容換下和服、改穿漢服而悻免於難。之後他決定繼承父親，成為威風的警察大人，他也一路考取乙種巡查、甲種巡查、再升任至巡察部長、警部補。然而在日殖時代，台灣人擔任甲種巡查也只有170位，至於要成為警部，則必須是日本人，台灣人連參與資格不具備。

【臺灣杯具】坂井德章為何寧死不屈？—你一定不知道的二二八 2020.02.28

湯德章之後赴日本改姓坂井，成為坂井德章，兩度通過高等文官考試，並取得律師資格，成了日殖台人中的少數菁英。即使在1945年光復後，這樣的人才，自然也是台灣行政長官陳儀所禮遇與拉攏的對象，不過湯德章選擇拒絕出任台灣省公務員訓練所所長，而是在11月選任台南市南區區長。

到了1947年228事件爆發後，台南也出現反政府暴亂，台南市政府僅有6名憲兵、160名軍人、20名外省警察，守備薄弱根本無法應付愈來愈多的民兵組織。3月3日，台南工學院的學生拿著軍訓槍械，要參與市街戰，隨後外省人被毆、秩序混亂無法維持，同一天，坂井德章也帶領200名學生包圍警察局，警員選擇逃走，湯德章所率人馬輕易奪得槍械與彈藥，隨後也佔領其他派出所、第二監獄、海關倉庫。

到了3月9日，由地方人士組成的「228事件處理委員會台南分會」，要自己選出新市長，坂井德章得到第3高票。

然而到了3月11日，高雄要塞司令部率援台的國軍，進駐台南市，原本的民兵組織大多望風而潰、自行解散，國軍包圍市議會，逮補坂井德章等百餘名為首活躍份子，兩日後，40歲的坂井德章，就以軍法、叛亂罪處死。

現在政治誘導下的228說法，湯德章的事蹟僅說他聰明用功、學歷很高，職業生涯的種種貢獻，卻故意忽略在228事件期間，湯德章是積極參與反政府武裝活動，如此「隱惡揚善」絕非事件真相。

(中時電子報)