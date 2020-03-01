在大陸新冠肺炎疫情防控期間，為進一步紓解中小微企業困難，大陸銀保監會、人民銀行、發改委、工信部、財政部近日聯合印發「關於對中小微企業貸款實施臨時性延期還本付息的通知」（簡稱通知）。

通知要求，對於2020年1月25日以來到期的困難中小微企業（含小微企業主、個體工商戶）貸款本金，以及2020年1月25日至6月30日中小微企業需支付的貸款利息，銀行業金融機構應根據企業申請，給予企業一定期限的臨時性延期還本付息安排。

此外，還本付息日期最長可延至2020年6月30日，免收罰息。對於少數受疫情影響嚴重、恢復周期較長且發展前景良好的中小微企業，銀行業金融機構可根據實際情況，與企業協商確定另外的延期安排。

通知強調，湖北地區各類企業適用上述政策。銀行業金融機構應為湖北地區配備專項信貸規模，實施內部資金轉移定價優惠，力爭2020年普惠型小微企業綜合融資成本，較上年平均水準降低1個百分點以上。

通知要求，銀行業金融機構應開通線下和線上等多種管道，為企業延期還本付息申請提供便利。要及時受理企業申請，限時回覆辦理。要對臨時性延期還本付息貸款進行專門統計、密切監測。

通知指出，將從監管政策、貨幣政策和財稅政策等方面給予配套支持。對於實施臨時性延期還本付息的貸款，應堅持實質性風險判斷，不因疫情因素下調貸款風險分類，不影響企業徵信記錄。

(工商 )