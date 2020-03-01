前立委洪慈庸競選連任失利，立法院長游錫堃以12萬元聘她為有給職顧問，引發外界質疑酬庸。對此，「全國不分區議員」王浩宇出面為洪慈庸叫屈指出：「顧問缺還沒有實權。政治圈誰在乎薪水，都嘛在乎實權。」
王浩宇在臉書貼文指出，「這樣的13等機要缺，光是在六都就有好幾百個、在中央可能也有好幾百個，你知道他們是誰嗎？」，「沒人知道，也從來沒人關心。」
王浩宇為洪慈庸叫屈表示：「對一個卸任立委來說，最爽的酬庸是所謂的國營事業董事長，薪水隨便都是20萬、30萬起跳，還有配車、司機，立法院顧問大概是裡面最爛的缺。」
最後，王浩宇說出重點，「顧問缺還沒有實權。政治圈誰在乎薪水，都嘛在乎實權。」
不過，網友不認同王浩宇看法，有人反批：「所以，立院顧問不是酬庸？對，是慈庸！」、「站對邊，很重要，這是規矩！」、「我繳的稅都是在養這些人……的概念，就對了！」。
(中時電子報)
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