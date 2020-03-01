日本新冠肺炎疫情持續惡化，台灣人全民繃緊神經抗疫，無不希望那些自疫情嚴重的國家返台的人做好自我健康管理。不過，近日有位在糖果店上班的女店員爆料，表示聽到來店內購物的一對母女談話，女兒言語之中洩漏出媽媽「上禮拜從日本回來」，讓女店員見她們又沒有戴口罩的樣子，嚇得內心只能閃過無限髒話，而她也在網路PO文大嘆「拜託有點自覺！」

原PO在臉書社團「爆怨公社」表示，透露自己是門市人員，如今面對疫情，口罩天天帶、酒精想到就噴。但今天在替客人結帳時，聽到一對母女的對話內容卻讓她嚇到了。

原來是這位女兒逛糖果時呼喚稍遠的媽媽，問說「媽咪，這個是你上禮拜去日本買的嗎？」聽到這一句話，原PO說她本來想去慰問（驅趕），但可能是那位媽媽自覺尷尬，結果那對母女自己先離開了。原PO說當時她再仔細一瞧她們都沒戴口罩，登時覺得恐怖，她說她只好連忙將她們經過的地方「酒精噴好噴滿」。

由於照理來說，上禮拜才從日本回台的旅客，現在應該要待在家自主健康管理，沒想到那位媽媽竟然沒戴口罩就帶女兒跑出來逛街。原PO形容自己當下的心情，「腦海裡三字經跑過千言萬語」，最後她也只能感嘆：「拜託台灣給你們方便不是當隨便，能不能有自覺一點」。

抱怨文一曝光後，許多網友看了也紛紛譴責，「聽到關鍵字，確實寒毛直豎」、「防疫破功就是這些北爛害的」、「保護自己，保護別人很難嗎？」、「我還遇到前天從日本回來的，還很驕傲的覺得代購很辛苦」、「我這也差不多，一堆中日韓回來的，也是趴趴走，講不聽」、「台灣再不禁止去日本早晚淪陷」、「一聽到說韓語咳嗽的真的會嚇死...」。

(中時電子報)