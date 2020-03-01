櫻花妹跨海寄中文感謝信。(警方提供／蔡依珍桃園傳真)

偵查佐朱宸衛接到感謝信驚喜不已。(警方提供／蔡依珍桃園傳真)

日籍旅客泉小姐1月底來台旅遊，手機不慎遺失在台北、但人已到桃園，運將大哥獲悉就近送她到桃園警察分局埔子派出所，深諳日語的偵查佐朱宸衛獲悉，主動協助、完成報案程序，泉小姐返國後順利找到手機，不會中文的她仍特別以翻譯機寫下中文感謝信，讓朱警驚喜，很開心幫上忙。

日客泉小姐1月底與家人到台灣旅遊，在抵達桃園時才發現手機遺失在台北的某速食店內，因人生地不熟，請計程車司機幫忙，於是司機送她們到桃園警察分局埔子派出所向員警求助。

因泉小姐及家人不會英文或中文，只能以日語溝通，但值班員警不諳日文，雙方比手畫腳只能乾著急，偵查佐朱宸衛得知後，主動前來協助瞭解，透過他的翻譯及說明，順利為泉小姐完成遺失物報案程序。

泉小姐返回日本後，接獲台灣警方的聯絡，手機順利找回，她特別利用翻譯機，寫了一封中文感謝信，要給當時積極協助卻沒有留下姓名的那位員警，表達自己的感謝之意。

朱警接到感謝信驚喜不已，他說學生時期喜歡日本的動漫，於是利用空閒時間自學日語，某次與朋友到日本旅遊，入境時順口以日語跟海關人員交談，突然發覺自己的日語已經有一定基礎，對於學習日本更加有興趣，有機會幫忙泉小姐是一種緣份，也是做好份內工作。

(中時 )