假期尾聲，東北季風已經緩緩到來，氣象局指出，明（2）開始，氣溫將會「階段式下降」，東北半部會出現局部短暫陣雨，隨著鋒面持續增強，周四恐會出現13-15度低溫，直到周五（6）風力減弱後，才會開始回暖，而中南部仍呈現穩定的好天氣。

據氣象局《報天氣》指出，明天開始東北季風威力會漸漸增強，除了東北半部要注意有零星陣雨，氣溫也會跟著開始下降，山區、空曠處有機會達到13度低溫。周二（3）風力會稍減，氣溫稍微回升、轉乾。周三（4）起另一波更強的東北季風開始影響，整個東北半部降雨率增高，甚至中南部山區都會有零星降雨。

要注意的是，周三（４）至周五（6）這波鋒面會讓氣溫在繼續探低，中部以北皆會受到影響。周四（5）晚間到周五清晨低溫將下探13-15度，南部地區也會感覺到涼意，低溫落在約19度。直到周五白天起，東北季風減弱，整體天氣變好，氣溫也開始回暖。

《天氣風險》特別提醒，桃園以北、東北部地區民眾下周出門建議攜帶雨具，並注意保暖，下周天氣將來到15-16度，整體偏涼；中南部民眾大致上可以繼續享受穩定好天氣。

(中時電子報)