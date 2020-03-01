全球股市仍壟罩在新冠肺炎的恐慌情緒中，美股本周大屠殺逾12%，台股單周4個交易日僅重挫近4%，明（2）日開盤恐面臨年線11000點保衛戰。批踢踢股版投資老手「A神」警告，新冠肺炎的疫情不見緩解，將對各行各業造成重大衝擊，並拖累今年經濟成長，他悲觀認為，破年線是早晚的事，即使年線上有反彈，也是出脫股票，暫時持盈保泰的時機。

A神在批踢踢表示，疫情重創是否造成經濟危機？信用危機？或是失業潮？就算疫情緩解，若對經濟已造成傷害，就算恢復也非立即性的，目前來看，今年主要國家GDP成長率應該都是負的。

他說，GDP負成長、企業的獲利衰退和失業率提高，都會進一步衝擊消費需求與投資，因此股票市場會如何反應？當然是跌，而且是大跌。

A神認為，現階段台股短線、中線波段趨勢都已走空方慣性，長線也有很大危機出現，因為月KD大破口往下，年線11100點雖然是個支撐，但因歐美股市連兩年線都失守，且外資現貨狂倒貨、期權佈局空單，加上今年總經不樂觀，大盤摜破年線是早晚的事，破年線後的殺多會更慘烈，即使年線上出現反彈，也是出脫持股暫時持盈保泰的時機，除了高殖利率股外，建議持股比重不宜超過20%，多保留現金為上策。

※小編提醒：本文非任何投資建議與參考，請自行審慎判斷評估風險。

(中時電子報)