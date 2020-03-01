台灣玉山科技協會最新聘任前立法委員許毓仁，擔任秘書長一職。此項人事消息，因該協會農曆年後最重要活動的「春酒晚宴」，受新冠疫情影響取消，除了協會主動公告，外界還不知道最新情況。

許毓仁表示，過去4年擔任立委期間，大部份關注於科技法案，以及如何運用科技創新，讓台灣的競爭力可以在國際上推進一步，當理事長李紀邀約擔任秘書長時，「我覺得，可以繼續用這樣的精神和宗旨來服務大家，並支持理事長要推動的重要會務。」

玉山科技協會為美國華裔高科技圈所創辦，爾後才成立台灣玉山分支，是科技、創業及投資的交流大平台，在台灣由大型科技業和金控界共同支持。現任現事長李紀珠甫續接第二任，同時也是全球玉山科技協會2020年理事長。

原本屬於新創圈的許毓仁，為TEDxTaipei共同創辦人、策展人，亦擔任TEDx 亞洲大使，曾獲得Singularity University奇點大學高階經理人計劃獎學金、THNK 阿姆斯特丹創意領袖學院獎學金，深度參與國際科技新創的發展，為國民黨網羅為青年世代代表，以不分區立委身份進入立法院。

許毓仁表示，台灣玉山科技協會是台灣頂尖科技公司的重要社團，有兼具讓台灣企業進行數位轉型、讓台灣企業走向國際化的重要使命，此次接任協會秘書長，給自己三個重要任務：一，協助台灣的新創公司與大型科技企業接軌，串接新創公司的產品和服務，可以導入大型科技公司。

第二部份，他表示，將運用科技，讓台灣走向國際，拓展科技外交；第三，統合並結合全球玉山的資源，並讓台灣將來因應全球趨勢，以及美中貿易大戰下，台灣能保有相當的競爭力。

(工商 )