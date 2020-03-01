德國首屈一指的羅伯特‧科赫疾病控制研究所(Robert Koch Institute)周日表示，德國確診的新型冠狀病毒病例，已從66例躍升至117例。

路透社報導，德國政府危機委員會擴大了跨境旅行指南，並取消了重大國際活動，衛生部長建議患有感冒症狀的人，不要參加大型活動。

超過一半的病例發生在德國人口最多的北萊茵-西發利亞州(Nordrhein-Westfalen)，當地的託育中心與學校出現職員的病毒測試呈陽性之後，週一將關閉數所學校和託育中心，以防止病毒傳播。

內政部長西霍夫（Horst Seehofer）告訴媒體週日畫報（Bild am Sonntag），他估計新冠病毒疫苗將在今年年底問世。

當被問及德國是否準備封城以控制疫情時，西霍夫說：「那將是最後的手段。」 他倒沒有解釋，一但德國採取這種嚴厲措施時，需要哪些條件。

財政部長舒爾茲（Olaf Scholz）在周日發表的講話中表示，如果新冠病毒引發全球經濟危機，德國將採取刺激財政措施。

(中時電子報)