中央流行疫情指揮中心 針對新冠肺炎疫情例行記者會｜2020.03.01(影/中時電子報)

新冠肺炎案32例是非法外籍看護，還到處趴趴走，遭外界質疑會造成防疫漏洞，傳出勞動部打算祭出「鼓勵投案機制」。行政院今天提出三項呼籲，強烈呼籲雇主勿聘用非法移工、要求相關部會對全國移工加強宣導防疫的措施、並請移工與我國政府一起防疫。對此，陳時中表示，不贊成現階段加強查緝醫院內之移工，今又表示，已與勞動部部長許銘春當面討論，對方表示願全力配合。

是否查緝非法移工？中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨視察醫院時特別提到，不贊成現階段加強查緝醫院內之移工。陳時中今天強調，整體移工和疫情有關的相關陪病者，「我不會管他的身份，我只管他有沒有健康、有沒有接受醫院規範」，確保在醫院中不會對醫院造成負擔。他並重申，移工有很多樣態，和疫情無關的，疫情中心都不會干涉各主管單位相關的職責。

不過，陳時中也強調，執法過當，會對疫情造成影響，已經把這個問題告訴勞動部長許銘春，許銘春說他清楚了疫情指揮中心的態度，並會全力配合。

(中時電子報)