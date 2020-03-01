「地球有幾個天然衛星?」大多數時候的答案是一個，也就是夜晚的月亮，然而在過去3年，有一個太空岩石也繞行著我們的地球。夏威夷雙子座天文台，剛剛拍攝了這個「2號月亮」的清楚照片。
科學警報(Science Alert)這枚小衛星，名叫2020 CD3，它體積很小，可能只有一輛汽車大，表面為碳質岩石，已經在軌道上運行了大約三年。
2月24日，夏威夷雙子座天文台用口徑8公尺巨大望遠鏡，為我們的新朋友拍了一張精美的彩色照片。由於衛星太小，天文台將3張具有不同濾鏡的圖像，組合在一起，加強照片效果，即使如此，我們的小月亮仍然只是一個小點而已。
這張照片可能也是最後的檔案照，因為2020 CD3在不久後就會離開地球，預計在4月份，將完全從地球軌道彈出。
不用為它的離開感到悲傷，研究人員認為，還會有更多這樣的迷你月，偶爾與地球來個短暫相會，只是它們太小，我們不容易找到它們。
(中時電子報)
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