韓國男團VIXX出道8年，當中的成員弘彬今（1）日凌晨在Twitch邊喝酒邊直播，沒想到越喝越醉，開始抨擊前輩SHINee和EXO、 Red Velvet、INFINITE、ONF多個偶像團體，歌迷發現他太醉了要他喝點水，竟然還被比中指對待，引發熱議。

弘彬的直播引發軒然大波。（圖／翻攝自弘彬IG）

韓國近期流行喝酒直播，加上不少藝人會透過直播和粉絲互動，VIXX的弘彬今日凌晨也開啟直播，沒想到他一連喝下3瓶燒酒和1瓶紅酒，接著音樂播到了SHINee的〈Everybody〉時，他說出「是誰把樂團的歌加進偶像歌曲中阿？好爛」。

接下來更點評同期的EXO，「這個是SM所有東西都安排好了，不管是姿勢還是什麼，有的歌手中有給定姿勢，也有不給定的我們全都是自己製作的，但是在SM中是別人給定的姿勢這樣做那樣做。」也攻擊EXO〈狼與美女〉這首歌，「我們（VIXX）一直是吸血鬼，但是他們（EXO）是狼，太有趣了總是吸血鬼贏呢，本來歷史上留下來的人就是勝者啊，留在新一代的人是vampire還是wolf呢，我覺得是Vampire啊。」

VIXX以〈다칠 준비가 돼 있어 (On and On)〉走紅，吸血鬼風格成為弘彬口中攻擊EXO狼少年風格的對象 。（圖／翻攝自VIXX臉書）

另外Inifinite的歌曲（Be Mine〉同樣受到攻擊，他說出「如果是我的話，會打這個編舞家，這編的是什麼舞阿」。這些直播對話迅速在網路上發酵，直到有人按門鈴打斷他直播才結束。他也在清晨4點半（台灣時間）與下午兩度道歉，並強調自己沒有貶低哪個團體，全都是自己的錯，請不要牽扯到團體，若是公司要求他退團，他也會退團以示負責。

弘彬的隊員LEO（中）、RAVI（右）也紛紛為他的行為道歉 。（圖／翻攝自VIXX臉書）

經紀公司也發表道歉文，「因所屬藝人李弘彬，在個人放送中的言行，給其他藝人、藝人粉絲們帶來了巨大的傷害和擔憂，我社鞠躬賠罪。對給予VIXX和弘彬應援的粉絲們表達真心的歉意，我社會對所屬藝人的言行負責並反省，為了不再重蹈覆轍，會努力謹慎地對藝人進行管理。」

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(中時電子報)