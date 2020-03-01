疑為載客起糾紛 饒河夜市2運將當街全武行 23:472020/03/01 中時 胡欣男 Facebook Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 警方獲報到場，制止兩名運將的暴力鬥毆，雙方都說要驗傷提告。（摘自爆料公社） Facebook Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 1日晚間10時許，台北市饒河街夜市旁的2名小黃運將，疑因排班載客問題起糾紛，當街大打出手，其中1人更從車上抄出鋁棒，將對方打得頭破血流。警方獲報到場處理，2人都表示受傷，要至醫院驗傷提告，全案由警方偵辦釐清中。 據了解，2名小黃運將在夜市外排班載客，其中1人抱怨遭對方插隊，2人先下車口角衝突，最後演出全武行，打到血流滿面。因當時逛街人潮不少，引來民眾圍觀，有人拍照上傳臉書「爆料公社」，也讓網友議論紛紛。 (中時 ) # 饒河夜市 #運將 #夜市 #載客 #糾紛 #警方 #全武行 也許您會感興趣 推薦閱讀 苗栗男女糾紛 無辜少年內臟失血過多亡 11:062020/02/26 社會 投資糾紛挨告非法吸金 名設計師林楠桂不起訴 14:502020/02/26 社會 投資糾紛埋殺機 將軍槍擊案凶手預謀犯案 18:362020/02/26 社會 賣哪一種小吃最賺錢 網狂推這2樣 20:292020/02/26 日常 杭州互聯網法院 啟動雲開庭 04:092020/02/27 話題觀察 旅遊解約糾紛多 連軍人也投訴 04:102020/02/27 生活新聞 高鐵烏日站防塞 接送分流 04:102020/02/29 地方新聞 計程車載客率狂降 盼政府能延息購車貸款 13:542020/02/29 生活 廢棄口罩隨手丟 苗栗街頭恐成防疫死角 18:152020/03/01 生活 成都至拉薩航線開通55年 載客數逾1300萬人次 21:312020/03/01 兩岸 社會熱門新聞 讓我從後面高潮 人妻沙盤推演搭小王實兵操作 - 社會 當年魯蛇炫娶烏克蘭正妹 5年後辣妻變成… - 社會 人妻1箭2鵰心機重 拿小王滾床照讓綠夫提告 - 社會 新冠肺炎肆虐 台北自主健管男猝死街頭明相驗查原因 砂石怪手「斬首」 拾荒老翁身首異處 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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