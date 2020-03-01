1日晚間10時許，台北市饒河街夜市旁的2名小黃運將，疑因排班載客問題起糾紛，當街大打出手，其中1人更從車上抄出鋁棒，將對方打得頭破血流。警方獲報到場處理，2人都表示受傷，要至醫院驗傷提告，全案由警方偵辦釐清中。

據了解，2名小黃運將在夜市外排班載客，其中1人抱怨遭對方插隊，2人先下車口角衝突，最後演出全武行，打到血流滿面。因當時逛街人潮不少，引來民眾圍觀，有人拍照上傳臉書「爆料公社」，也讓網友議論紛紛。

(中時 )