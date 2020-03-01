因應1月在大陸武漢爆發的新冠肺炎（COVID-19）疫情逐漸擴大，大陸與世界衛生組織（WHO）組成專家團隊進行4大省份的疫情考察，並於在29日時公布報告，聯合考察組陸方組長、國家衛健委新冠肺炎疫情應對處置工作專家組組長梁萬年特別指出，在疫情的「非藥物干預措施」上起了很大作用。

在2月16日至24日，陸方和WHO共組25位專家考察團隊，在9天的時間內分別到了北京、湖北、廣東、四川這四個省份進行考察，陸方的考察組長梁萬年在《央視》採訪中表示，新冠肺炎還存在一些隱性感染者，想把傳染源完全控制是有相當難度，和國際間的疫情擴張相同，如何防止疫情從國外輸入也是正在面臨的問題。

梁萬年針對復工、復產和復學方面的疫情控管表示，目前以縣為單位，區分「高、中、低」三個風險區，其中主要指標有三個，第一個是疾病的現狀和流行態勢；第二個是能夠掌握多少新發病者，並在復工之後，判別出「有無聚集性、有無社區傳播」；第三，則是有沒有做好相應的措施與準備，從人員管制，到物資掌控，都是未來重點。

不過梁萬年也說，在「非藥物干預措施」上，已經起了強大作用，他解釋，非藥物干預，也就是「社會干預」，其中包括隔離措施、傳染源管制，這涵蓋了老百姓的動員、增加社交距離等等。

梁萬年以一個疫情趨勢圖舉例，他說「本來的趨勢是一直向上的，從理論上來說，沒有特效藥或者疫苗，人群普遍易感，但是達到高峰之後掉頭往下，呈持續性下降，這一定是有措施起作用了。」而這正是非藥物干預措施發揮了作用。這也說明了，疫情是可控的，只要大陸繼續做出果斷的措施，相信能夠改變疾病流行過程，可以有效爭取時間。

梁萬年最後呼籲，希望其他國家也能不要猶豫，做好疾病管控，阻斷病毒擴散的機會，同時能增強各國防疫的信心。

原文:《联合专家考察组：“非药物干预措施”显示强大作用》

(中時電子報)