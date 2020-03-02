2017年5月漢光演習蔡總統親臨視導。軍聞社提供

新冠肺炎凶險難料，國防部正在考量，年度最重要的漢光演習可能延後，向來一併舉行的萬安防空演習也將延後。據了解，2003年爆發SARS，漢光演習也自上半年5月延後至下半年9月施行。因此，漢光演習若因疫情延後，亦有先例。

今年是「漢光36號」演習，分電腦兵推與實兵演練兩階段，依慣例分別在4月底和5月舉行，由於疫情尚未控制，軍方內部已有延期考量，最快本周就會有所決定。

據指出，漢光演習的電腦兵推要在衡山指揮所進行，而衡山是在山洞中密閉空間，屆時國軍所有高階與重要軍職人員都在密閉空間作業，不符防疫作為。日前國防部長嚴德發視導空軍作戰指揮部，他一進入戰情中心即戴上口罩，因為戰情中心是在山洞中，而國軍衡山指揮所和空軍作指部戰情中心、海軍戰情中心，是國軍最重要的作戰指揮單位，防疫措施已超前部署。

至於漢光演習的實兵演練，今年規畫驗證聯合步兵營編裝及地面反登陸作戰，兵力規模不少；此外，實兵操演也會邀請政治人物與地方代表參加，防疫工作相當吃重。

據了解，軍方每天都有防疫會議，嚴德發更做出「守住健康，就是守住國防」的最高指示，因此，有軍方官員認為，在疫情尚未完全控制下，漢光演習很可能順延，或是部分演練科目延到下半年，比照當年SARS做法，嚴密落實防疫措施，確保國軍整體戰力。

事實上，嚴德發上周已連兩日前往陸、海、空軍部隊及學校單位，對國軍防疫整備實況親考親教，指示官兵「做最壞打算、做最好準備」；嚴德發與隨行人員，一律接受各單位量測體溫、噴灑酒精，以身作則帶頭示範，要求國軍所有官兵務必嚴守防疫措施，杜絕群聚感染。

嚴德發說，「防疫視同作戰！」自主健康管理更是防疫基本功，他要求國軍幹部務必教育所屬正確防疫觀念，懷抱如臨深淵、如履薄冰、戒慎恐懼的態度，「一起打贏這場防疫的戰爭！」

(中時 )