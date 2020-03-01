距離國民黨主席補選投票日只剩不到一週，候選人江啟臣則選在今天（3/1）晚間在臉書專頁公布首支競選形象影片。影片訴求國民黨改造刻不容緩，搶攻對期待國民黨改革的基層黨員選票，希望黨員能夠在在三月七日支持江啟臣，給青壯世代承擔的機會！

江啟臣在臉書上提到，「 1月11日大選開票夜的複雜心情，仍梗在心頭。這段日子以來，我歷經自省、長考，下定決心投身黨主席補選，並積極多方徵詢，嘗試替國民黨描繪一張改革藍圖。」他有點感慨地說，「離補選投票只剩七天。讓我用這部短片，回顧這五十天來的思索體會」

江啟臣提到，參選黨主席，不只是一個人的承擔，是青壯世代的責任，更是國民黨對國家的責任。他認為，國民黨的改革，目的在於迅速重建人民對國民黨的信心，善盡政黨職責，提出願景、監督政府，共同思考我們要如何留給下一代更好的中華民國。

江啟臣指出，這次補選的黨主席，將決定國民黨改革任務的執行者。這次的改革不但要搭建人才培養與銜接的決策平台，也要專注完成黨組織改造和路線現代化相關工作。他更在影片中直接點出，國民黨在四十歲以下的黨員已經少得可憐，國民黨幾乎輸掉一整個世代！江啟臣語重心長的說，如果我們不與時俱進，只會失去更多國人的支持！

江啟臣也希望，透過組織扁平化、溝通網路化、服務數位化、經營在地化、視野國際化的五大現代化工程，提升國民黨的政策與人才兩大商品品質。江啟臣表示，除了首支形象影片之外，接下來也會陸續釋出政見影片，在網路平台露出，希望在主席選舉前，就先以行動落實溝通網路化的政見，讓國民黨迎頭趕上，贏回選民信任。

(中時電子報)