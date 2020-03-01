台灣新冠肺炎爆發首起院內感染，目前各醫院都嚴格管制進出人員，如每床陪病人數僅1名、探病固定時段且限人數等措施。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今再度提醒，民眾應避免出入醫院，探病用視訊。

有鑑於日、韓陸續發生嚴重院內感染群聚事件，據中央社報導，衛生福利部於2月25日邀集各級醫院協會代表、專業學會、感控專家及醫學中心院長共同討論達成共識，為避免發生防疫漏洞，將嚴格管制醫院進出人員。

陳時中今天在記者會中表示，出入醫院會增加交叉感染，也會增加醫護負擔，他認為能避免則免。他也再度提醒，合於人情人性的前提，民眾應避免出入醫院，如果要探病，視訊關懷就可。如果一定要去，務必遵守醫院陪病時間和限制，「不要亂」，如果有人不遵守，隨報隨辦。

目前所知已有部分醫院跟進管制訪客探病，像是規訂一般病房每天探病限2人、陪病者每床1人，一般民眾進入醫療院所前，需插健保卡確認有無疫區旅遊史，也鼓勵民眾多利用視訊探病。

(中時電子報)