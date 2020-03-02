新冠肺炎全球疫情延燒，如何確保蔡英文總統和陳建仁副總統的健康也備受關注，總統府發言人丁允恭表示，因應疫情威脅，目前已儘量避免大型群眾活動，維安特勤人員也發出勸阻出國令，座車每日出勤前後都要消毒，確保防疫工作滴水不漏。

伊朗副總統瑪蘇梅‧艾布特卡27日確診感染新冠肺炎，蔡英文總統每天仍安排行程，如何確保免受疫情威脅，成為總統府和維安團隊重要課題。

丁允恭表示，為避免疫情威脅，蔡英文總統的行程安排已儘量避免參與大型群眾活動，像是520就職活動就已暫停規劃。目前的公開行程規劃，也會站在協助防疫的角度來考量。

一旦總統周邊的人被隔離，府方是否有針對總統和副總統的因應措施？丁允恭表示，蔡總統本來就會有醫療團隊嚴密掌握總統健康狀況，這次面對疫情也是一樣，醫療團隊會隨時關注，府方也會尊重專業醫療團隊和疫情中心的指揮調度。

為確保正副總統辦公和府內人員辦公環境，目前進入總統府的員工、賓客都會實施量體溫。開放參觀的區域，有架設紅外線溫度感測儀，實施體溫量測，在入口處也準備乾洗手提供來府參觀民眾洗手消毒，並且針對開放民眾參觀動線每週進行定期消毒。

與正副總統最接近的維安特勤人員，丁允恭指出，因為業務涉及機敏性，依照規定本來出國就要審核報准。目前因應疫情，特勤中心也有勸阻出國令，所屬都能配合，全延後或取消出國旅遊。如果有特勤同仁或家屬曾到過高風險地區，應即時回報。

至於總統的座車，他說，每日在出勤前後都有進行消毒工作，辦公區域，則會每周定期消毒。

目前大型民間企業辦公場所都設有備援場所，一旦建築物需要隔離封閉時，還有地方可以繼續辦公，總統府是否也有這樣的因應準備？丁允恭表示，必要時都會有妥適的安排和規劃。

雖然確保正副總統健康的各項防疫工作都有在做，但丁允恭也強調，以台灣疫情狀況來看，只要依照疫情中心的指揮調度，無需過度緊張。

(中時 )