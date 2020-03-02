上周全球股市仍壟罩在新冠肺炎的恐慌情緒中，大陸尚未到達有效控制疫情的拐點，全球疫情也持續擴散，包括南韓確診病例數快速超過3千例，美國疾病管制與預防中心（CDC）也警告，美國可能會發生社區感染，美股道瓊指數周線崩跌3583點，跌幅達12.36%，僅有4個交易日的台股加權指數，周線跌幅也有3.89%，本周台股即將面臨前低11138點關卡保衛戰。

2003年SARS期間的台股走勢，一直都是多方拿來對照當前台股的樂觀說法：當年4月台股創下波段低點4044點之後，年中疫情受到控制，台股一路漲升到11月高點6182點，漲幅高達52.8%，當年的非經濟利空衝擊，是否能再次在當前的台股發生「報復性反彈」？值得以下列二項重要指標來做觀察。

第一：Bloomberg統計，2003年大陸GDP僅占全球GDP的4%，今年占比已達17%左右，即使短期有效受到遏制，2020年第一季大陸GDP也將下滑至4.5%，創下1992年以來最低，並波及到全球各國GDP都同步下修，即使遞延效應之下，使接下來的各季度GDP高成長，大陸全年GDP也會下修到5.7%，低於原先未爆發前5.9%的預估數，更低於2019年的6.1%，但如果疫情持續較長，全球經濟將遭受更大的衝擊，因此，新冠肺炎疫情非經濟利空的說法已不成立。

第二：2003年SARS期間，外資不畏3到4月疫情仍在嚴峻階段，買超金額分別是253億元、314億元，5月到8月，買超金額更是擴大到738億元、726億元、747億元、842億元，反觀今年2月，外資賣超金額累計為1300億元，其中在最後一周的四個交易日擴大賣超達944億元，台股成為外資提款機之下，短線止跌難度還是略為辛苦些，外資何時由賣轉買，反而才是台股能否穩住的重點。

時序進入3月初，疫情仍在影響股市，即將公告的上市櫃2月營收，由於大陸復工進度緩慢，也是影響個股走勢的利空因子，操作建議上，要有紮實的底部，必須經由利空不斷淬鍊之後成型，尊重趨勢，在外資尚未轉買超之前，不要猜底摸底，當外資轉為連續性的買超、盤勢明確落底後，再擇優積極偏多操作，可留意的族群建議以大型指標股，尤其是今年趨勢成長的產業龍頭為主，如5G和蘋果供應鏈的：台積電、聯發科、新普、可成、臻鼎-KY等。

※小編提醒：本文非任何投資建議與參考，請自行審慎判斷評估風險。

（本文作者為中華財經台分析師陳昆仁）

(中時電子報)