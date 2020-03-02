50歲陳先生事業有成，但患有高血壓和痛風病史，健檢報告也呈現血液尿酸高合併腎功能下降，無奈長期應酬頻繁，沒有定期追蹤，僅痛風發作時服用止痛藥，直到近期痛風頻繁，被告知腎功能退化，恐走上洗腎一途，才配合醫囑治療，調整飲食習慣，所幸各項指數已控制良好，腎功能也無惡化跡象。

以陳先生為例，亞洲大學附屬醫院腎臟科主治醫師李其育表示，造成腎衰竭的危險因子，包括未控制好的高血壓、肥胖、高血脂、高尿酸併痛風、頻繁使用止痛藥、喝酒、喜好高鹽、高磷食物等，若不改善既有的生活習慣與飲食，並搭配定期門診抽血檢查和藥物治療，日後腎功能恐會持續惡化衰竭，有極高機率需要洗腎。

李其育強調，現代人生活忙碌、有繁多交際應酬，常會忽略身心健康，導致肥胖人口持續增加，出現許多「小腹婆」、「富爸爸」等腎臟病潛在患者，尤其中廣型肥胖的患者，罹患慢性腎臟病比例也相對較高，推測應是內臟脂肪分泌的發炎因子增加，造成發炎、體內自由基與氧化壓力增加、異常的腎激素系統分泌造成高血壓腎病變。

因此，除了控制高尿酸的問題，飲食方面，必須先戒酒，並減少紅肉、內臟、海鮮類食物的攝取，例如餐敘免不了的下酒菜小魚乾，其內臟亦含大量膽固醇，故慢性腎臟病患者除了應好好檢視日常飲食，也要避免不必要的止痛藥物攝取，才是預防腎功能惡化的長遠之計。

李其育也提醒，慢性腎臟病患者的飲食應把握「一青二白」，一青即多吃青菜，二白是指控制澱粉類和蛋白質攝取，並減鹽、控磷，才能活出「腎利人生」。

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(中時電子報)