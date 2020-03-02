獨派的台灣社、台灣北社等社團昨（1）日發表共同聲明，呼籲政府即刻下令暫時停飛所有與中國的往返班機。對此，作家洛杉基也呼籲，兩岸必須立刻斷航，禁止兩岸人民來往，如果不配合獨派的要求，只能說這個政府是小孬孬！

新冠肺炎疫情延燒，根據中國時報記者報導，獨派的台灣社、台灣北社等社團昨（1）日發表共同聲明，呼籲政府即刻下令暫時停飛所有與中國的往返班機。

台灣社、台灣北社、台灣中社、台灣南社、台灣東社(花蓮)、台灣東社(台東)、台灣客社在聲明中指出，新冠肺炎自2019年12月爆發以來，中國大陸已有近8萬名確診及近3千人死亡。

聲明中指出，台灣在這波疫情中是站在第一線，對病毒傳播的各項政策應以最為嚴謹的角度來思考。目前台灣與中國北京、上海浦東、上海虹橋、廈門、成都等5處，每周仍有班機往返。

本土社團呼籲政府應即刻下令暫時停飛所有與中國之往返班機，確實把來自中國的武漢肺炎病毒最大傳播途徑與風險阻絕於境外。對於滯留中國經第三地轉進台灣的台商，也應予以嚴密追蹤與註記，確保台灣疫情的可控性。

對此，作家洛杉基也呼籲，兩岸必須立刻斷航，禁止兩岸人民來往，以遏止新冠肺炎疫情擴散！既然民進黨已經完全執政、國會過半，蔡英文又得到817萬人支持，如果這時候再不配合獨派的要求，只能說這個政府是小孬孬！

(中時電子報)