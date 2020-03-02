新冠肺炎席捲歐洲多國，除重災區義大利外，法國確診人數2月29日增至100宗，另有2人死亡。

為防疫情擴散，法國衞生部宣布，禁止逾5000人參與的室內群體活動。眾多患者當中，12人已康復出院，但有86人依然留醫，當中9人情況嚴重。巴黎羅浮宮在職員憂慮染疫風險的呼聲下，3月1日宣布將閉館。

(中時 )