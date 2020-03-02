新冠肺炎來勢洶洶！義大利民防保護部1日指出，在過去24小時，境內新冠肺炎疫情死亡數再增加5人，累計達到34死，全國確診病例數來到1694例。另新冠肺炎也入侵中歐，捷克國內首度通報3起武漢肺炎確診病例。

新冠肺炎在歐洲許多國家發現案例，遍及北歐到南歐，幾乎每個國家都壟罩在疫情的恐懼當中，其中最嚴重的國家是義大利，大多數病例集中於義大利北部地區，截至1日，義大利累計達到34死，全國確診病例數來到1694例。

另捷克衛生部官員1日表示，國內首度通報3起新冠肺炎確診病例，3名患者分別是2名捷克人及1名在義大利米蘭讀書的美國學生，其近來都曾去過義大利北部，目前他們都出現輕微症狀正在醫院治療中。

世衛2月11日將其定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病），目前新冠肺炎確診幾乎蔓延全球，台灣也出現多個確診病例，疾管署呼籲民眾勿恐慌，勤洗手、有上呼吸道感染時戴口罩、做好自主健康管理。

(中時電子報)