小編精選《中國時報》5件不可不知大事，帶讀者掌握今天（2日）新聞重點。

【1】尚無寵物傳播證據 農委會籲勿棄養

港農漁自然護理署日前檢測1名新冠肺炎確診病患飼養的犬隻身上病毒，檢驗結果呈現弱陽性，我國農委會家畜衛生試驗所推測，可能只是犬隻近距離接觸患者，口鼻沾染患者病毒所致，目前證據尚無法確定新冠肺炎可以感染犬隻，請民眾勿恐慌更勿棄養。

【2】正忠排骨飯道歉 將捐一百萬防疫

新冠肺炎疫情升溫，卻傳出知名的「正忠排骨飯」台中市某分店拒送便當到醫院急診室，讓護理師不滿並在臉書PO文爆料被歧視，引發網友熱議；業者1日出面道歉，聲明表示將捐款100萬元協助防疫。無獨有偶，台東也傳出有早餐店拒絕送餐到台東基督教醫院，民眾PO網直呼醫護人員很可憐。

【3】疫症冰山 1例死亡 恐已百人感染

新冠肺炎在大陸第一波的疫情有趨緩跡象，但日、韓、義等國才剛進入疫情升溫期，甚至有多國已出現首宗死亡病例。香港公衛專家指出，如出現1起死亡案例，代表背後有100名感染者，更坦言還可能有第二波爆發疫情；疫情在技術上已算是全球大流行；大陸公衛專家最近也警告，逾半患者入院時並無發燒，用體溫來做判斷，恐有漏網之魚。

【4】口罩產線再增設 日產能將破1400萬片

政院拍板國家口罩產線增設第二波32台，經濟部公告徵選廠商令，工業局估計4月初可增產310萬片，含原有1100萬片，日產能突破1400萬片。

【5】阿妹休息林憶蓮工作停擺 疫情急凍演藝圈

冠肺炎肆虐，疫情重創兩岸演藝圈，台灣演藝圈年後陷入谷底，演唱活動紛紛取消或延期、損失波及各大主辦單位！據了解，台灣演唱會重要推手源活國際娛樂、寬宏藝術、開麗娛樂、宜辰整合行銷等，截至5月前一共取消超過40場演唱會，除了大中華區，連歐美國家的場次也受影響，粗估演唱會票房已直接蒸發逾10億台幣。

(中時電子報)