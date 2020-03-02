郭岳去機場時的裝備。（圖/摘自楚天都市報）

新冠肺炎的病毒傳播力不容小覷，各國全都繃緊神經實施防疫作為。近日，武漢一名男大生表示自從他感到身體微恙，認為自己疑似感染後，硬是自我隔離了30多天。他的自主高規隔離做法，讓他一直到確診後，都沒有傳染給任何一個人，超狂的自我防護讓許多人都感到非常厲害。

綜合陸媒報導，就讀武漢大學會計學的郭岳說他是新冠肺炎的康復戰勝者，他回憶1月22日從武漢出發回家時，他還沒有明顯的感染症狀，但他仍保持謹慎地上飛機前做好充足的防護。他說自己不僅戴了口罩，也戴了手套；兩個小時的行程中，沒和任何不必要的人交談，避免與人接觸，「感染後有潛伏期，途中要接觸很多人，防護好，對自己、對他人都好。」

郭岳在自己父親到機場接他之前，事先提醒了父親帶上酒精，然後他在上車前將行李全都消毒。一回家後，郭岳主動聯繫社區說明情況，接著就先是自動把自己隔離在房間內。

但是，過了兩天後，郭岳聽說同學確診，他想起自己1月17日曾咳嗽，雖然他沒有出現發燒，但他認為自己是確診同學的密切接觸者，於是他聯繫社區並前往醫院隔離。也多虧了他自行到醫院隔離，郭岳說自己直到1月29日才確診，他認為都是因為他首先採取自主隔離，他的父母和弟弟、親友無一人感染。

1月30日，剛住院那天，郭岳情緒低落，但他表示還好有醫護人員對他進行心理輔導，家人、朋友和學校都給了他很大的鼓勵。他謝謝醫護人員不僅對他治療，還照顧他的生活起居、打掃病房等。

郭岳住院治療直到2月7日治癒出院，不過出院後，他沒有立刻與家人同住，而是在住家的車庫展開獨居生活，「我擔心自己病情會出現反覆，回家後馬上把自己再次隔離起來，避免傳染給他人。」

爲了避免接觸到家人，郭岳的三餐都是由父母送到車庫門外，他只透過鐵門的小縫隙拿取餐點，與家人聯繫也全靠手機視訊，而他這段時間就一邊上網上課、一邊複習備戰考研就所。但他也表示，一天中很少見到太陽，白天還稍好點，晚上車庫有些冷，他就靠電暖器取暖。

為何要進行如此強硬的隔離？郭岳說，在醫院進行14天的隔離後，再在家中進行14天的隔離，這樣一共有2個14天，相對比較安全。由於郭岳如此強硬的「自我隔離」，直到確認痊癒後，未造成任何一人因他感染，而這也是他特別欣慰的事情。

(中時電子報)