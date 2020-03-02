3/2-3/8｜星座運勢週報。(影/唐綺陽官方專屬頻道)

星座專家唐綺陽用星象來看新冠肺炎疫情！她表示，本想隱匿的事，或「暗中潛伏的病毒」，或宗教、神明話題，以及新一波的恐慌，都以「理所當然的姿態」推波助瀾，無形中改變我們生活。

「疫情會否爆發？」唐綺陽用星象來看給答案，她說「會，『只要輕忽，沒有掌控』就會」，所以她說「我們仍須持續繃緊神經，小心保護自己、保護他人，勤洗手，人多的地方戴口罩」，讓台灣持續保持優良的防疫成效，這是人人都該努力的部份。

不過，危機演變到現在，唐綺陽說看到了各種「眾生相」，她舉例，如何面對危機？是處理正事還是繼續搞政治，是被牽引還是保有正知？她說，也看到國與國、人與人之間關係微妙演變，一瞬間就能令假面具都卸掉，翻臉無情，在生命存亡關頭，最真實的人性淋漓展現。

有人感嘆說，這一連串快速的演變下，讓人與人之間的關係變得疏離，但就像為了阻止病毒蔓延，有些人、家庭、城市必須被隔離、封鎖。通通都在「粗暴」的衝擊下風雲變色，唐綺陽說，這一波是「2020-2024間」改變的開始而已，我們已回不去了。

水星持續逆行，目前仍逆於雙魚，3/4（三）傍晚逆回水瓶，至再下周二（3/10）恢復順行。水逆雙魚的期間，唐綺陽說這容易受到神祕因素干擾；神秘業力下，我們都得多一根神經去拆解、觀察，真相就會浮現，但要注意溝通處事上要多點包容心。周三水星逆行回水瓶，影響社群或人際關係，回溯過往的事件並提出來討論。

3/5周四金星移動進金牛，人們會開始對金錢、價值相關的議題非常在意，也願意為生活品質付出。金牛也跟「美、自我認同」有關，唐綺陽要大家自問「存在是否獨一無二」，優勢為何？是否能以自己為傲？不懂怎麼愛自己，就不會被外界在乎。人與國家都是。

重要星象：水星逆行、金星進金牛。

工作注意↓

白羊：受到長官看重、被拔擢

處女：適合做與「家」有關的工作

天秤：接納不同意見，有轉變的契機

射手：去蕪存菁後會更有效果

桃花注意↓

雙子：受到好友圍繞關注，心情愉快

天蠍：軟性訴求，以退為進更有收穫

水瓶：別太挑剔，或想太多折磨自己

雙魚：過於理性評估，會顯得嚴肅無趣

財運注意↓

獅子：不能只是努力工作，花點心思理財

魔羯：對理財有想法，可請教專業

健康注意↓

金牛：後遺症頻頻，請好好養生

巨蟹：突發狀況多，盡量減少外出

「疫情會否爆發？」唐綺陽說答案已經浮現。（圖/摘自唐綺陽占星幫FB）

(中時電子報)