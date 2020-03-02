受到新冠疫情衝擊，美國股市上週五慘遭血洗重挫，台股因為3天連假，逃過瘋狂大肅殺。台股今日恢復交易，大家都很關注下一步台股怎麼走？財信傳媒董事長謝金河在臉書發文，提出三點分析，他認為，台股今天恐怕開低，下跌難免，但抵抗力會逐漸增強。他分析，台積電今天會對台股形成一定的助力，再度發揮護國神山的角色。

謝金河臉書發文如下：

這次疫情襲捲全球，套句趙少康先生的話，台灣的運氣好！到目前為止，台灣的確診病例40，比起全世界多數國家，台灣可說是可圈可點，就連這一次228的休假日，台灣也可說是運氣好，逃過週五的瘋狂大肅殺。因為，全球股市最大的殺戮在上週四晚上，歐美股市重挫，台股若週五交易，恐怕要跌超過3%以上。不過，週五美股出現絕地反攻，這其中，道瓊工業指數從24681拉升至25409，多頭反攻了728點，Nasdaq從8264拉升至8567，從大跌變收紅，這其中很多重要的半導體股都上漲，例如，Nvidia上揚6.92%，AMD漲3.34%，美光上漲5.03%。這其中影響台股最大的TSMC Adr上漲1.03%，收在53.84美元，而且台積電盤後拉升至54美元以上。上週五台積電最低跌至51美元，立即收腳而上，台積電明天開盤有可能跌破上一波312元的低點，再拉升至平盤上，這會對台股形成一定的助力，再度發揮護國神山的角色。

二是，上週五出現金融市場罕見的萬物齊跌景象，黃金從1691.7美元殺到1580.98美元，這是大跌走勢。油價也創下45.26美元的新低，避險的美元也從99.638跌至98.127美元，美國10年債殖利率剩下1.163%，這是歷史最低，而比特幣也跌至8746美元。金融市場好像被新冠肺炎全部擊倒，連避險資產也全部被擊倒，這個現象十分罕見。這一輪全球股市蒸發超過5兆美元，道瓊工業指數單週下跌3583點，跌幅高達12.38%，這是史上最慘重的單週跌勢。川普在沒有當選總統前，曾說道瓊工業指數若一天下跌逾千點，美國總統應被裝進加農炮射向太陽，這回真的糗大了。

三，這次疫情可能是持久，常態性的發展，股市的反應卻如同世界末日般，殺戮又急又猛，這種緩漲急跌是牛市的特質。全球經濟基本面在第一季可能是黑漆漆，避險商品急跌，似乎意味著世界的新變化正在重新醖釀，這次VIX急速衝高到49.48，真的超過2003年SaRS的時候，美股盤後VIX己下修至26.1，可以看到金融市場的危機逐漸收斂。

明天台股恐怕開低，下跌難免，但抵抗力會逐漸增強。

(中時電子報)