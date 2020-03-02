一名「派特寵物街」的玩家小雨（化名）投入近30萬元後，卻發現寵物「無法買賣」、「難以變現」，她想方設法地要與遊戲官方聯繫，但官方竟沒有留下地址、電話；為了自救，小恩向上線表示想要報警，卻遭上線喝斥「你是不是要害死我們？」讓她大感莫名其妙。

小雨向本刊表示，2019年她在一位好姊妹介紹下，接觸「派特寵物街」遊戲，姐妹對她大力分享「我玩這個遊戲賺了不少錢，如果妳怕虧的話，可以先用少少的錢玩看看，一定可以賺到錢。」小雨當時便覺得心動。

小雨先花了2000元投資，遊戲初期也真的有嚐到甜頭，賺了數萬元，但小雨沒想到，她已經慢慢掉進業者設下的陷阱，小雨開始與朋友合夥，前前後後投入了近30萬元到遊戲中，最後卻發現貓咪根本賣不出去，讓她血本無歸。

小雨驚覺受騙後，先寄電子郵件信到遊戲公司的客服信箱詢問，但始終沒有回應，而遊戲公司也沒留下地址、電話，後來她在網路上尋找遊戲公司的聯繫方式，竟發現遊戲公司在台灣竟沒有登記，小雨向上線反映後，上線竟還要她繼續相信遊戲公司。

小雨透露，她的上線慘賠近200萬，但仍相信遊戲公司，堅持繼續「買貓賣貓」。（圖／讀者提供）

小雨說，「當初一起進來玩的朋友，許多人都還有10萬多元在遊戲中拿不出來。」而當初拉她進來遊戲的上線，自己也賠了約200萬元，但仍堅持要繼續買賣貓咪，還掛保證「最後一定能讓下線們再賺回來」。但當小雨表示要報警時，該名上線竟罵小雨「你是不是要害死我們大家？」態度令小雨相當不解。

另外在南投縣也有名林姓女大生在2019年底，在交友軟體上認識了1位陳姓女子，兩人無話不談，有天聊到投資話題時，陳女向她推薦了「賴上萌寵」遊戲，聲稱可以「小額投資」，要林女儲值虛擬貨幣購買萌寵，然後再將寵物以高價賣出獲利，林女前後投入近3萬元後，但林女有天發現萌寵網站突然關閉，她也無法交易，陳女也就此人間蒸發，她才得知已經上當。

特寵物街」仿效老鼠會模式，上線拉下線進入遊戲後，還可以額外賺取獎金。（圖／翻攝派特寵物街介紹網）

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)