刑事局日前接獲許多民眾報案，指稱將資金投注到遊戲平台，卻發現遊戲公司關門倒閉，投資的血汗錢也跟著付諸流水，刑事局表示，此類詐騙公司的伺服器大多設置境外，大部分公司在台也沒有工商登記資料，追查起來相當困難，希望民眾眼睛放亮，對於可疑的投資方式，應該要更加小心。

刑事局指出，以「區塊鏈遊戲圈養虛擬寵物」的詐騙手法，光是年初到2月中旬，被害案例已高達26件，但遭控詐騙的公司有的是境外公司，有的根本沒有登記，連負責人是誰也不知道，追查難度相當高。

刑事局呼籲，民眾應慎選投資管道，高報酬率投資標的必定伴隨高風險，對於獲利來源不明、獲利率明顯不合理的投資，都很有可能是詐騙，民眾也別輕信來路不明的投資管道。

律師王志超表示，以「虛擬區塊鏈寵物」詐騙，遊戲公司本身就可能觸犯《非法吸金罪》，可處3年以上、10年以下徒刑，若犯罪所得達1億元台幣，則可處7年以上徒刑；而遊戲公司成員往往超過3人，成員們也有觸犯《加重詐欺罪》之嫌，會處1年到7年有期徒刑。但王志超也直言「類似詐騙案子伺服器都設在國外，這個很難追查。」

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(中時電子報)