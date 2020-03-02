網紅蔡阿嘎的事業嚇嚇叫，還帶旺老婆「二伯」和兒子「蔡桃貴」的人氣。日前本刊直擊他們一家三口與同事現身街頭，雖然新冠肺炎疫情險峻，但這一家子顯然沒在怕，全都沒有做防護措施。

穿著寬鬆的二伯，已掩不住孕肚，但粉嫩的造型，讓人還以為是哪裡來的女大生。一路上先是她瞪眼嘟嘴，對著前方的蔡桃貴扮鬼臉，接著換蔡阿嘎把五官揪成一團，夫妻倆輪流出招，果然成功逗樂兒子，進門前咧嘴大笑的模樣超級可愛。一家人的表情都超有戲又喜感十足，難怪能圈粉無數。

（圖／本刊攝影組）

更多 CTWANT 報導

（圖／本刊攝影組）

（圖／本刊攝影組）

(中時電子報)