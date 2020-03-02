為唱片卯足全勁宣傳的張立昂，最近被本刊直擊自電視台結束通告後，面對批粉絲十八相送，不知聽到啥內容，他還瞪大雙眼、一副吃驚模樣。

與粉絲道別後，張立昂獨自搭小黃返家，身邊沒有女伴相陪。不知是個人嗜好還是工作壓力大，他一下車就到便利商店買了好幾罐啤酒，結帳前懷抱啤酒回眸一望的畫面，俊美得像極了廣告海報，或許廠商可以考慮找他代言喔！

（圖／本刊攝影組）

（禁止酒駕 未滿十八歲禁止飲酒 飲酒過量害人害己）

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(中時電子報)