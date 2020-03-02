國民黨在2020大選中苦吞敗績，黨主席吳敦義遭逼宮黯然下台，本周六（3月7日）黨主席補選即將揭曉。參選的立委江啟臣，擁有連戰、王金平和黨內青壯派力挺；另一參選人前副主席郝龍斌，則有黃復興黨部加持，看似冷清的黨主席之爭，事實上暗藏茶壼內的風暴。

本刊調查，無論是江啟臣或郝龍斌脫穎而出，都只是「看守主席」，明年國民黨黨主席改選一戰，仍屬前新北市長朱立倫勝算最大，如今鴨子划水的他廣結善緣，打算取得黨主席後，力拚2022年五合一縣市長大選，接著取得2024年總統大選門票，再戰綠營一分高下。

國民黨主席補選將於3月7日投票，由於候選人郝龍斌和江啟臣皆被視為「非一軍」，補選一戰被外界形容「沒溫度」。事實上，不論郝、江兩人誰勝出擔任「看守主席」，未來恐都難以強勢主導黨務；國民黨要贏得二○二二年五合一縣市長大選的重擔，還是得由前新北市長朱立倫一肩扛下。

國民黨人士分析，去年底總統大選中，朱立倫臨危受命接下韓國瑜競選總部主委，雖然韓國瑜敗選，黨內大多認為朱立倫已盡力；另一方面，國民黨面對未來格外嚴峻的情勢，目前陷入一片紛亂的派系爭鬥中，朱立倫卻可以出眾地扮演調和鼎鼐的角色，儼然就是新一代「藍營共主」。

一名資深藍委也指出，除非「看守主席」立即繳出亮麗成績單，就能從「二軍」晉升「一軍」，爭取連任國民黨黨主席，否則明年黨主席改選，勢必仍得從目前的「一軍」中產生，最被看好的還是朱立倫。

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(中時電子報)