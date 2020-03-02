在藍營支持者要求國民黨立即改革的聲浪中，國民黨主席補選迅速登場，儘管江啟臣、郝龍斌賣力競選，兩陣營的氣氛甚至因為連勝文不滿被影射送禮請客而開記者會而一度緊繃，但是與歷屆黨主席選舉相比，選戰氣氛就是熱不起來，部份原因也與新主席擔子沈重、尤是財務困難更難解，又無大小選舉提名權，早就被外界形容是跳火坑的「屎缺」。

甫敗選的國民黨，黨產持續被凍結，還得持續面對促轉會、黨產會的追殺，補選勝利的主席，從當選起那天，就要煩惱檔的柴米油鹽，說嚴重點，甚至可能還得「下跪」借錢，令人好奇「屎缺為何還有人搶」？畢竟《反滲透法》三讀後，台商已小心翼翼不想因捐款藍營觸碰紅線，民進黨大勝更讓企業界噤若寒蟬，就算中央黨部一直想縮小規模、節省開銷，但調頭寸的壓力還是如影隨形。

外傳前黨主席吳敦義任內不分區立委提名名單與外界期待有嚴重落差，與吳敦義當黨主席時「調頭寸」借錢欠下許多人情債有關，雖然黨中央強烈否認，但國民黨中央在失去黨產後，財務狀況每下愈況是事實。

最有名的例子就是黨中央向某企業界大老借錢而轟動一時，但外界不知的是，不到三個月，該企業財務長開始向黨中央催討該筆借貸、要黨中央快快還錢，黨中央不敢得罪該大老、被逼到焦頭爛額，點滴在心「只差沒下跪磕頭敬請高抬貴手」。此後，財務部門只要一有進帳、例如政黨補助款，就想著要趕緊還清借款，以免「看人眼色」，直到化零為整、全部還清，才鬆口氣。也因為調頭寸壓力實在太大，國民黨在今年初的總統立委選戰中也得錙銖必較，無法做到所有候選人雨露均霑，也讓部分候選人心生不滿。

藍營高層透露，吳敦義倉促去職前，已經將2016政黨補助款1.6億及韓國瑜總統選票補助款1.5億，全數用在還債及發春節薪水後，還剩下不到四千萬，按道理說，代理主席林榮德並沒有財務權，應該不可能全數花光，但因為要辦黨主席補選，財務也不是很寬裕的林榮德能夠移交多少錢給新主席，現在還是未知數，但推估應該不夠發三、四月薪水，因此新上台的主席第一件事，恐怕就是「去借錢」。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)