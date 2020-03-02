參加國民黨黨主席補選的立委江啟臣，剛滿四十八歲，在上屆立委選戰中獲得壓倒性高票當選，為凸顯青壯派特色，江啟臣在這次國民黨黨主席補選中，選擇主打空戰，接連開直播邀請立委蔣萬安和前立委柯志恩等人同框吃午餐，並透過多次專訪闡述「世代交替」的競選主張。

國民黨高層指出，江啟臣為了積極爭取「軍系黨部」支持，已與「連系」少主連勝文組成「江連同盟」，極力拉攏黃復興黨部，強挖郝龍斌的牆角。近期連勝文確實被爆陸續在台北晶華酒店及紅豆食府等高檔餐廳，宴請國民黨中常委及黃復興、黃國樑黨部要角，由於「請客吃飯」向來是國民黨黨中央言明禁止的輔選活動，因此引發黨員側目。

此外，本刊調查，二月二十日，前國民黨主席連戰邀請前立法院長王金平到自宅共進晚餐，拜託王金平多照顧連勝文和江啟臣；王金平除了阿莎力點頭，還指點「江連同盟」應爭取全國水利會系統出身的新科藍委林文瑞、台南籍的中常委陳宗興及雲林張家等地方勢力，透過他們掌握部分黨員票，有助擴展江營票源。雖然連戰辦公室對此事「不回應」，連勝文辦公室也說從未聽過此事，最近外傳說法太多，對國民黨未必是好事，但退出立院的王金平在地方仍有一定實力，王金平在補選中挺誰，也在藍營內部引發討論。

值得注意的是，江啟臣在中部的地方實力原本就很堅強，黨內認為他若能獲得王金平提點，勢必如虎添翼；況且江啟臣一直深獲台中「紅派」力挺，此次參選國民黨黨主席，幕後操盤者據悉就是前總統府祕書長、紅派大老廖了以。

為報答紅黑派力挺，台中市長盧秀燕（右2）表示「在地因素」是決定她挺誰的考量，被解讀成挺江。（圖／報系資料照）

「廖了以本土色彩鮮明，二○一六年為了逼退想選總統的柱柱姐（洪秀柱），支持王金平續任國會龍頭，一度宣布與前雲林縣長張榮味組成『台灣國民黨』，在黨內引發大地震；若廖了以成功拱江啟臣上位，國民黨本土化色彩會更濃，更動甚至廢棄九二共識可能性也更高。」藍營中部資深立委分析。

去年九合一大選，在廖了以穿梭下，台中紅、黑二派捐棄成見，齊心力挺藍營盧秀燕拿下台中市長，和江啟臣、郝龍斌都有交情的盧秀燕，在黨主席補選前也公開喊出「在地因素」是她的考量之一，力挺江啟臣的立場不言可喻，地方盛傳，盧秀燕此舉是為了還紅派人情。至於台中黑派大老顏清標，雖然與郝龍斌私交不錯，但因身陷大甲媽遶境防疫風暴，並考量江啟臣是台中人，始終難以表態，也讓江營鬆了一口氣，在「藍營中北派系決戰」的氣勢上，外界評估江略佔上風。

至於六十八歲的郝龍斌，雖然與江相較，在年齡上稍稍吃虧，但郝陣營的說法是「民進黨籍立院院長游錫堃七十二歲，也在綠營內備受敬重，關鍵仍在資歷與胸襟能否服眾！」。不可諱言，郝黨內資歷和選戰經驗完整，還有黃復興黨部力挺，再加上他不只一次宣示「絕不會參選總統」，成功安撫黨內同志的不安，也因此外界認為他和江啟臣的實力其實平分秋色。

二月二十二日晚間，郝龍斌前往參加台北市議員鍾小平舉辦的黃復興黨部春酒，卻遭質疑與江陣營有人踩到黨中央三令五申不准請客、送禮紅線如出一轍。對此，藍營台北市黨部幹部爆料，郝龍斌其實是因警覺「江連盟」頻頻挖角軍系選票，才緊急出席餐敘固樁。對此，郝陣營解釋，鍾小平每年都會舉辦春酒，邀請黃復興幹部餐敘，郝龍斌應邀前往致意，擔心外界誤會，僅停留半小時就離開，且未吃飯。（記者/薛孟杰）

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(中時電子報)