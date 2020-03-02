「國民黨去年總統大選黨內初選時，爆發『吳（敦義）朱（立倫）鬥』，因此有意角逐總統大位的朱立倫，當然深知要成功劍指二○二四年的總統大選，必須先搶下黨主席，掌握黨機器，如此才能擁有提名權。因為只有贏得二○二二年五合一縣市長選舉後，朱立倫才可能坐上二○二四年的總統大位」。一位曾參與去年國民黨總統立委提名過程、現在已經離開黨中央的前黨務重要幹部如是說。

在此次黨主席補選中維持與江、郝等距、暫時按兵不動的朱立倫，因為被視為藍營「一軍」要角，也仍是最有可能代表參加2024總統選舉的人，一舉一動仍受到矚目。與朱立倫關係還不錯的該前黨務主管也說，朱與江、郝都有私交，但若真推估朱立倫會投票選誰？他認為朱投給江的可能性較高。一方面，江是年輕立委，若出線、符合支持者希望黨決策「更貼近民意」的期待，此外，朱、郝都是藍營政壇老將，朱若參選明年黨主席，勸退江的難度比勸退郝低，儘管郝已經多次強調不選總統，暗示會挺朱取大位「但世事難料、不是嗎」，該人士反問。

此外，朱立倫在「立委傅崐萁回復黨籍」的議題上，維持「朋友要多、敵人要少」的戰略，清楚表達歡迎傅崐萁回歸國民黨的立場，完全和強力反對的前國安會祕書長金溥聰不同調，朱立倫種種廣結善緣的作為，被許多藍營人士解讀是為了替參選總統大選「保溫」，同時為明年黨主席一戰熱身。

新科藍委透露，朱立倫日前宴請部分未能連任的藍委，一位被視為「遺珠之憾」的女性名嘴會後告訴該藍委，朱立倫明年一定參選黨主席，也會積極爭取成為總統候選人，「只不過，朱立倫對未來規畫表現得很低調，幕僚也說朱立倫不想讓郝龍斌和江啟臣綁手綁腳，因此誰才是帶領國民黨步出敗選陰霾的救世主，現在還很難說。」

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)