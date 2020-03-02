從小立志當運動國手的柯坤男，曾是校內排球隊隊長，17歲那年意外墜樓導致身體癱瘓，終身須仰賴輪椅，曾經10年都不出門，後來他克服心魔踏出房門努力找工作求溫飽，也在8年前跟女友蕭伊珊走入教堂，在親友祝福下共結連理，成了人生勝利組。

2月26日下午，台中市南屯區愛心家園一如往常的熱鬧，柯坤男雖然坐著輪椅，靈活的身影卻相當忙碌，他先在辦公室與同仁討論事情，接著又接了許多電話，但臉上未有一絲倦容，隨時充滿著陽光朝氣的笑容。用「人生無常」形容柯坤男最貼切不過，只是一次失足意外卻造成他終身癱瘓，就此粉碎當國手的夢想。

「70年代醫療技術尚未發達，醫生的宣判根本是死刑的一種」。當醫生告訴他病況時所透露出的眼神，他心中明白自己不會再有站起來的一天，突然感到人生一片漆黑，從此未再踏出房門一步，將自己禁錮在2樓房間，如同話劇中的鐘樓怪人，過了10年幽暗的生活。

柯坤男告訴自己「別人的看不起，就是自己前進的原動力」，他後來買書自學接洽印刷文案，翻著工商黃頁本找工作，總算慢慢有了微薄收入可養活自己，幸運的是，8年前他在工作時認識當社工的太太蕭伊珊，兩人在親友虔誠祝福下完成婚姻大事。

妻子蕭伊珊說，當初就是被老公堅忍的意念感動，當自己遇到困難時，他就是最好的心靈捕手，「總覺得世界上沒有人比他更實在，直到交往5年後我才主動提起結婚，我願意當一輩子的幕後推手，但老公堅決不肯同意，深怕耽誤幸福，但自己早把心交給了他」後來自己找來家人一起支持，才促成這段美好良緣。

少年時期的他就是校內的體育健將。（圖／柯坤男提供）

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(中時電子報)