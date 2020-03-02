現年57歲的柯坤男，身高178公分、體格健碩，因為失足造成癱瘓，讓他面對天花板整整躺了10年，在房內僅靠著「金庸」武俠小說續命度日，夢想有一天能碰見武林大師集氣治療好他的雙腿。

柯坤男當年是排球校隊隊長，背後有不少愛慕他的女同學，唸高二那一年，熱心的他為了幫學校布置大禮堂，不慎從3樓高失足摔落，雙腳重擊水泥地面，身體下半部全癱，一輩子得靠輪椅行走。

受傷前10年，他總是坐在床沿，忍淚望著天花板，深夜時分總會夢見自己在排球場上馳騁的情景，無奈夢醒後才驚現一切都是空，唯一的興趣就是在房內翻著金庸的武俠小說，「我總有不死心的念頭，希望能夠遇見武林大師傳授密技草上飛，盼能一夜之間治療好我的腿。」

一家六口的柯家，感情融洽，就連弟弟（前排）都放棄念大學從軍，幫助家裡減少負擔。（圖／柯坤男提供）

然而一家6口的柯家家境小康，加上當時並無醫療健保給付，柯坤男的意外拖垮了家中經濟，不僅讓柯坤男多次萌生輕生念頭，他的父母也因日夜照顧他，過度勞累而相繼早逝，弟弟也為了哥哥的身體殘缺，甘願放棄念大學的夢想，選擇從軍，盼望用穩定的薪水，減輕家裡無止盡的負債黑洞。

與柯坤男相識多年的揚笙國際有限公司董事長林雪玉說「我自己曾有不順遂的人生，但看到坐著輪椅的他即使拖著病體，仍能找到人生方向，且總是熱情鼓勵病友，比許多好手好腳的人更有進取心，讓我深受感動也獲得激勵，因此更願意投入物資與經費贊助，並協助柯坤男幫協會募得百萬經費，幫助更多需要幫助的人。」

女企業家林雪玉（左二）長期為脊髓損傷協會默默付出，從不求任何回報，更是柯坤男口中的大善人。（圖／柯坤男提供）

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(中時電子報)