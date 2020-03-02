17歲就因失足癱瘓的柯坤男，到處求職幾乎都碰壁，但他想到家人在他身上花那麼多錢跟精力，弟弟為了減輕家裡負擔而從軍，他自己也開始努力向上，習得謀生技能，而別人看不起的眼神就是他奮發的原動力，同時他為了一圓出國夢，靠桌球打進帕奧，也為我國爭光，曾在2012年倫敦帕奧得到團體組殿軍。

柯坤男看到家人都為了他而奮鬥，自己也必須努力，為求取溫飽開始找工作，但因他的身體殘缺，求職路上總是不斷碰壁，甚至連兼差開計程車時，被客人要求幫忙拿東西時都被當面嫌棄「你肯定是前輩子造的孽」。

柯坤男說，下半身癱瘓最大的後遺症，就是連大小便都失去知覺，不但排尿不順會導致尿道感染、發高燒，每次送急診就要住醫院1、2個月，最終必須做人工導尿管，如今兩周就要更換1次，而尿袋更是隨時傍身，膀胱慢慢萎縮也是必然，「當時只能仰靠父親跟弟弟輪流揹自己上下樓出門就醫。」

採訪進行一半，柯坤男腰上的尿袋早已滿溢，他必須先到無障礙廁所將尿袋的尿液倒入馬桶，順便換上成人尿布，才能繼續坐在輪椅上受訪，若不小心造成尿液倒流感染，又會是場跟生命搏鬥的戰爭。

後來柯坤男接觸桌球運動，意外又開啟自己的運動天分，為了證明自己和別人沒有不同，他憑藉日夜苦練，就算手掌破皮染血也不要緊，靠自己意志力苦撐，終於在2012年參加倫敦身障奧運，得到團體組殿軍殊榮，那時候才覺得殘障人士想出國並非夢想，也絕非如登天般困難，「原來最難的是我心態上的改變！」

最後，他用一句古諺想為自己的人生留下完美印記「風雨再大，若沒有礁石，又怎能激起美麗的浪花」。

重生後的柯男，展現運動天分，拾起球拍努力練習。（圖／柯坤男提供）

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(中時電子報)