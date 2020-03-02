意外失足而癱瘓的柯坤男，深知輪椅族心中深埋的脆弱，為了讓其他輪椅族能走向戶外，他對每位傷友都採取「三顧茅廬」之計，以自身經歷鼓勵他們走出心靈恐懼，其他脊髓傷友們眼見比自己還嚴重的柯坤男都能「行遍天下」，內心也深深被他鼓舞，柯也協助友人成立台中市脊隨損傷協會，多年來讓400多位輪椅族「推出新人生」。

「像我們這樣的人，若要出門就怕會麻煩別人，所以都不願面對！」這一點柯坤男有深切的了解，他知道面子的問題，所以對每位傷友都「三顧茅廬」，因為他相信、也做到了，即使坐著輪椅，也能走出亮麗的下半生。

採訪到一半，他用雙手微微撐起移動屁股，一方面讓輪椅座墊散熱，以免造成褥瘡，也順便摸摸自己屁股，查看是否又需要更換尿布，看似簡單的日常動作，對他來說都是一種煎熬，「所以傷友對於走出戶外會遇到的問題，我都能理解。」

他還告訴本刊，久坐不動的結果可能會讓屁股長滿褥瘡，使得屁股的肉紅腫又潰爛，他好幾次都因此發燒而送醫緊急開刀，最後還得挖自己大腿的肉來填補，上個月也因此又住院休養2個多月才能下床出院。

採訪時從柯男口中得知，崔子平也是長年躺在床上的傷友，當時柯男登門4次皆被拒於千里之外，後來柯使出糾纏戰術，對方感受到誠意，才勉強願意請他入內喝杯茶，柯男力邀他參加協會登山活動，不斷找人說服才讓崔男願意踏出家門「我真的可以坐輪椅去？」，後來兩人還因此變成忘年好友。

同樣癱瘓的崔子平（戴帽者），被柯男的誠心感動，才願坐輪椅出門享受山林之美。

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(中時電子報)