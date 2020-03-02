刑事局自今年起至2月中旬接獲多名「賴上萌寵」、「派特寵物街」、「寵物星球」等遊戲玩家報案，指稱遭業者誆騙可在網路上買賣虛擬寵物賺取價差，再用老鼠會方式拉下線加入，即可輕鬆投資獲利，成了詐騙集團最新型態的吸金手法，但業者賺飽錢後就人間蒸發，讓無辜玩家的上億元積蓄泡湯。

詐騙集團利用玩家貪心想輕鬆獲利的心態，打著「區塊鏈寵物投資型遊戲」名號，果然吸引了無數玩家受騙上當，43歲的小雨（化名）就是其中一個。她指著遊戲介面中滿滿的「待認養」貓咪怒控，「現在貓根本賣不出去，我花了快30萬台幣，錢都卡在裡面，還有朋友投入10多萬，最慘的將近200萬。」

所謂「區塊鏈寵物投資型遊戲」，是一款來自美國叫做CryptoKitties（以太坊虛擬貓）的虛擬遊戲，在美國當地是以「239美元換1塊以太幣」交易，但台灣卻改為「台幣1比1兌換遊戲幣」的加密貨幣方式進行交易。玩家加入會員要先繳交300元，將購買到的虛擬貓升到頂級後，貓咪還可以裂解成另外12隻貓，增加玩家擁有貓咪數量、提高獲利。

以「派特寵物街」為例，貓咪價格從台幣2000元起，而稀有罕見的貓則要價8萬元台幣。此外，每次交易需付給遊戲公司50元至500元不等的手續費，但交易價格以及寵物多寡是由遊戲公司控制。而玩家每次交易可獲得大約交易金額的15％利潤，因此若賣出一隻2000元的貓即可獲利300元。

CryptoKitties自2018年上線至今，全球已累積了近200萬名玩家，交易金額超過12億台幣，是第一款成功的區塊鏈寵物遊戲，但台灣的詐騙集團模仿「CryptoKitties」的遊戲，結合親朋好友宣傳及老鼠會的行銷模式，聲稱「虛擬寵物區塊鏈正夯，可以小額投資，簡單獲利。」許多玩家誤信上當，掉入詐騙集團陷阱，往往業者賺飽錢後就人間蒸發，讓玩家砸了畢生積蓄，最後卻血本無歸。

「派特寵物街」的貓咪種類相當多元，吸引許多玩家砸大錢購買稀有的貓咪品種。（圖／翻攝派特寵物街介紹網）

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(中時電子報)