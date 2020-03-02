日本新冠肺炎疫情仍未獲控制，預定8日於大阪府立體育會館舉行的大相撲「春場所」在相撲協會1日開會之後，決定改成閉門比賽，不開放觀眾入場。1945年(昭和20年)「夏場所」因為世界大戰而只允許軍人與受邀賓客出席，這次是史上首度「無觀客」的比賽。

除此之外，如果參賽力士或現場人員出現感染症狀，賽事將會立即中止，體溫超過37.5度的力士也不得出賽。因為這種屬於「本場所」的大賽要連打15天，每場觀客超過7000人，很多是搭乘電車前往，群聚感染風險大。

這次賽事仍會透過電視直播，觀眾只能從家中收看，由於預售票已經賣完，退票的金額損失預估10億日圓(約台幣2.8億)。大阪的8家「相撲茶屋」每年數千萬日圓的進帳都集中在「春場所」這兩周，業者叫苦連天。

大相撲是日本傳統的指標競技，二次世界大戰期間歷經艱辛仍設法移地舉辦，這次敗給了病毒。日媒NHK報導，老相撲迷對此相當失望，因為他們偏好在現場親身觀看比賽，對電視轉播較無興趣。大相撲的大賽每年6場，接下來5月舉行的「夏場所」恐怕也會受影響。

(中時電子報)