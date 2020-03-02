美律(2439)宣布，將和連接器廠立訊精密再度合作，共砸下4000萬美元於越南成立美律立訊越南廠，美律持股51%、立訊持股49%，外界預估，該廠瞄準的就是蘋果無線藍芽耳機AirPods訂單。

美律本次和立訊精密合作，將於越南設廠，廠址在越南中越新加坡工業園區，整體投入資金預計4000萬美元，持股比例來說，美律持股51%、投資1224萬美元，立訊持股49%、投資1176萬美元。

美律和立訊合作多年，在大陸有蘇州美特、惠州廠、東莞廠，多是以生產iPhone電聲元件，不過以往美律在這些廠持股都是49%，且多以業外投資方式認列這些廠的營收。

美律表示，本次投資越南廠資金來源以自有資金為主，相較於過往立訊持股過半，這次美律持股較多，美律總裁黃朝豐表示，越南廠將由美律接單，主要是讓客戶比較安心，其實立訊在2015年曾有意入股美律，但遭投審回駁回，後來雙方改以合資方式在大陸設廠，藉此吃下蘋果iPhone揚聲器訂單，加上黃朝豐也說，越南廠目前沒有手機考量，故本次在攜立訊揮軍越南，市場預估，瞄準的就是Apple AirPods訂單。

美律因應美中貿易戰，已在泰國廠擴產，泰國廠主要以耳機、揚聲器產品為主，泰國廠目前只佔2%產能，規劃未來2年內產能達20%，不過因銷往美國產品比重已達50%，泰國廠區若開出來還不夠，加上泰國廠成本較高，為了分散海外生產據點，故決定到越南設廠。

美律和立訊該合作設廠投資將需要台灣投審以及當地主管機關核准。

(時報資訊)