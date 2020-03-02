韓式連鎖餐飲集團豆府（2752）董事會通過股利分派案，擬配發每股現金股利5.2元、股票股利0.3元，合計派利5.5元，其中，現金股利以盈餘配發5元、資本公積配發0.2元。以2月27日收盤價109元計算，現金殖利率約4.77％。

豆府尚未公布2019年財報，自結合併營收創13.96億元新高，年增26.24％。按股利公告揭露資訊，稅後淨利亦創1.3億元新高，年增13％。由於現金股利僅需董事會通過即可發放，公司定3月16日除息交易，並於5月28日召開股東常會，全面改選董事。

豆府旗下目前有涓豆腐、銅盤、北村豆腐家、韓姜熙的小廚房，以及透過代理跨足非韓系料理的飛機河粉等5個品牌，2019年合計完成新展12家店，總店數成長達33％，受惠展店效益顯現，帶動營運維持強勁成長。

豆府集團目前共有46家門市，受惠展店效益顯現、春節連假商機挹注，豆府2020年1月自結合併營收創1.57億元新高，月增12.22％、年增達55.31％。展望後市，集團表示，新冠肺炎疫情對門市營運影響不大，今年展店步調將延續，看好今年展店動能更勝去年。

(時報資訊)