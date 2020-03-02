東協紙尿褲品牌大廠泰昇-KY(8480)2019年合併營收為19.77億元，年增13.37％，稅後淨利3.45億元，年增15.56％，每股盈餘為8.79元，去年整年營收及獲利雙雙創高。泰昇董事會決議擬配發每股6.2元現金股利，以近日收盤價134元計算，現金殖利率約4.63%。

泰昇2019年第4季受惠主要市場東協國家需求快速成長、原物料成本持續下跌以及公司內部效率提升計畫逐漸發揮效益，毛利率逐月往上彈升至約33.7%為近三年新高，帶動第4季合併營收為5.55億元，年增14.35％，稅後淨利1.09億元，獲利年增大幅成長36.45％，單季每股盈餘2.79元，達成單季營收獲利同創歷史新高紀錄。

展望今年第1季，泰昇近期雖多數產業受到肺炎疫情影響巨大，但公司因主力市場位於東協新興國家，故並未受太大波及，目前市場消費力道穩定正常，市場銷售預估可持續高成長；在供應鏈方面，公司對大陸地區供應商已有掌握，不會有斷料之虞。整體而言，今年第1季公司將維持去年第4季高成長步調，預估營收獲利皆可達雙位數以上成長。

法人指出，泰昇所處東協新興市場國家發展潛力十足，且未受這次武漢肺炎風波影響，看好其營運表現續強，預估今年獲利可望超過一個股本。

(時報資訊)