新冠肺炎疫情持續，世界衛生組織（WHO）與25個國家組成聯合考察小組，進行為期9天的調查，報告中顯示，新冠病毒是新發現的病原體，人類沒有免疫力，幾乎人人都容易受到感染，此外，在新冠肺炎14種典型症狀裡頭，可以發現有將近9成染上新冠肺炎的病例中都出現發燒這項症狀。

世界衛生組織上月28日發佈一份「世衛及中國2019年冠狀病毒疾病聯合專家組考察報告」（WHO-China Joint

Mission on Coronavirus Disease 2019），報告中發現，這次的新冠病毒屬於新發現的病原體，人類體內並無已知的免疫力，而這個病毒具有高度傳播性。

染上新冠肺炎的患者會出現14種典型症狀，考察報告也針對列出其感染肺炎的機率，其中發燒為第一名，有將近9成的確診病例出現此症狀：

發燒（87.9％）、乾咳（67.7％）、乏力（38.1％）、咳痰（33.4％）、氣短（18.6％）、肌肉痛或關節痛（14.8％）、咽喉痛（13.9％）、頭痛（13.6％）、寒顫（11.4％）、噁心或嘔吐（5.0％）、鼻塞（4.8％）、腹瀉（3.7％）、咳血（0.9％）、結膜充血（0.8％）。

報告認為，經過病毒基因組序列比對，發現與蝙蝠攜帶冠狀病毒的同源性高達96%，高度懷疑蝙蝠是此病毒中的宿主，但中間宿主尚未查明；至於病毒如何傳播？報告顯示，由於許多確診病例都出現華南海鮮市場暴露史，因此在武漢早期發現的病例中，被認為是由動物傳到人類身上，但目前尚未找到來源。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)