陳美鳳曬出和張菲、許效舜、董至成珍貴合影。(圖／翻攝自陳美鳳臉書)

陳美鳳曬20年前泳裝辣照。(圖／翻攝自陳美鳳臉書)

「台灣最美歐巴桑」陳美鳳凍齡功力有目共睹，63歲仍維持火辣身材，更因此登上英國每日郵報，讓外媒都震撼，近日她曝光20多年前舊照，合影的除了她還有「綜藝大哥大」張菲、許效舜和董至成，4人都保養得宜，和現在差別不大，令人驚豔，有趣的是，當時張菲還沒有留著招牌鬍子，清秀外貌讓網友驚呼「菲哥好帥」。

陳美鳳曬出2張舊照，一張是她穿著連身高衩泳衣辣照，只見胸前深U設計，讓她渾圓堅挺雪乳見客，並露出深溝，讓網友看了都驚呼「美鳳姐還是美艷動人，都沒有變」、「真的一樣年輕漂亮，身材維持的超好」、「20幾年前跟20幾年後根本沒什麼差別」。

另一張照片則是她和張菲、許效舜和董至成的珍貴合影，她也感性表示「翻到舊照片，看到20幾年前的我們，菲哥是才華洋溢的超級大哥大，舜子和小董反應超快又會搞笑，當年一起主持歡樂傳真的日子好開心」，只建照片中的4人，外貌和現在也差別不大，除了張菲當時還沒留鬍子，讓網友看了都笑說：「沒有鬍子的菲哥好帥~（雖然我比較習慣有鬍子的XD）。」

(中時電子報)